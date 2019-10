Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Verabschiedung des Polizeivizepräsidenten Matthias Oltersdorf und Amtseinführung des Leitenden Polizeidirektors Hans-Jürgen Felgentreu

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Am Mittwoch, den 30. Oktober, verabschiedete der Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg, Thomas Ring, seinen Stellvertreter, den Polizeivizepräsidenten Matthias Oltersdorf in den Ruhestand und führte zugleich den bisherigen Leiter der Polizeiinspektion Lüneburg / Lüchow-Dannenberg / Uelzen, Hans-Jürgen Felgentreu, in sein neues Amt ein. Rund 100 Gäste, darunter Führungsspitzen der niedersächsischen Polizei sowie angrenzender Bundesländer, wohnten dem feierlichen Festakt im Saal 1 des Behördenzentrums Auf der Hude in Lüneburg bei. Musikalisch wurde die Veranstaltung von der Jazz Combo des Polizeiorchesters Niedersachsen begleitet.

Nach der Begrüßung durch die Abteilungsleiterin 2, Christiane Röttgers, erfolgte der offizielle Akt durch den Polizeipräsidenten. Herr Ring stellte zunächst den beeindruckenden Karriereweg seines bisherigen Stellvertreters vor und sprach dann eine entscheidende Eigenschaft des zukünftigen Pensionärs an: "Seine ganze Arbeit und all seine Bestrebungen waren immer darauf ausgerichtet, für die ihm anvertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Er war jederzeit ansprechbar und hat in seiner ruhigen und sachlichen Art oft Ängste nehmen und in hektischen Zeiten beruhigen können." Anschließend fand der Behördenleiter auch für den Leitenden Polizeidirektor Hans-Jürgen Felgentreu einleitende Worte: "Mit Dir hat die Polizeidirektion Lüneburg den passenden Mann an die passende Stelle gesetzt. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit."

Nach den Grußworten von Justiz und Polizei verabschiedete sich der noch amtierende Polizeivizepräsident ein letztes Mal in seiner Galauniform bei seiner Polizei sowie den weiteren Gästen: "Nach 43 Jahren und 10 Monaten im Polizeidienst ist es nun an der Zeit Lebewohl zu sagen. Es fühlt sich für mich richtig an zu gehen - aber die Polizei werde ich im Herzen behalten." So ist es auch nicht verwunderlich, dass er seine letzten offiziellen Worte frei nach Konfuzius an die gespannten Zuhörerinnen und Zuhörer richtete: "Eine erfüllte Zeit bei der Polizei - nicht weinen, dass sie vorüber, lächeln, dass sie gewesen!"

Hans-Jürgen Felgentreu nutzte seine Rede um sich bei seinen bisherigen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern zu bedanken und sich auf seine kommenden Aufgaben einzustimmen: "Langweilig wird die Zeit nicht werden. Es stehen spannende Aufgaben für uns als Organisation an. In den Führungsprozessen der Polizeidirektion Lüneburg ist mir eine umfängliche Kommunikation über alle Ebenen hinweg wichtig." In Fortführung eines Gespräches zur Amtseinführung des Lüneburger Polizeipräsidenten Thomas Ring am 4. Februar 2019 wiederholte Herr Felgentreu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Dienststellen vor Ort für ihn ganz entscheidende Bausteine der Polizei bilden.

Im Anschluss bestand für die zahlreichen Gäste bei einem gemeinsamen Lunch die Gelegenheit den dienstlichen Werdegang von Matthias Oltersdorf noch einmal detailliert zu erörtern.

Biografische Daten Herr Oltersdorf

Matthias Oltersdorf ist 1956 im Landkreis Stade geboren und begann mit 20 Jahren seine polizeiliche Laufbahn im mittleren Polizeivollzugsdienst. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst 1981 fand er Verwendung in unterschiedlichen Funktionen in Osterholz-Scharmbeck und Stade.

Mit Abschluss des Studiums in den höheren Polizeivollzugsdienst an der Polizeiführungsakademie (heute Deutsche Hochschule der Polizei) in Münster 1987 folgten Stationen bei der Landesbereitschaftspolizei, als Einsatzdezernent bei der damaligen Bezirksregierung Lüneburg und als Leiter des SEK Niedersachsen. 1994 wurde Matthias Oltersdorf die Leitung des Polizeikommissariats Buxtehude übertragen, bevor er 2001 als Leiter in die Polizeiinspektion Uelzen wechselte. Von 2002 - 2004 war er Dezernent Grundsatz/Einsatz/Öffentlichkeitsarbeit in der Bezirksregierung Lüneburg und mit Umstrukturierung zur Polizeidirektion Lüneburg dortiger Dezernatsleiter 12 (Einsatz/Verkehr). Zwischenzeitlich folgte eine einjährige Verwendung als Referatsteilleiter im Niedersächsischen Innenministerium.

Seit dem 1. April 2007 ist Matthias Oltersdorf Polizeivizepräsident und Abteilungsleiter Polizeilicher Aufgabenvollzug/Personal/Technik der Polizeidirektion Lüneburg und zugleich Vertreter des Polizeipräsidenten.

Biografische Daten Herr Felgentreu

Hans-Jürgen Felgentreu ist 1959 in Lüneburg geboren und begann mit 20 Jahren seine polizeiliche Laufbahn im gehobenen Polizeivollzugsdienst. Seine ersten Dienstjahre verbrachte er in unterschiedlichen Funktionen im Einsatzbereich der damaligen Schutzpolizeiinspektion Lüneburg und des Polizeiabschnittes Lüneburg.

Mit Abschluss des Studiums in den höheren Polizeivollzugsdienst an der Polizeiführungsakademie (heute Deutsche Hochschule der Polizei) in Münster 1992 folgten Stationen als Einsatz- und Verkehrsdezernent bei der damaligen Bezirksregierung Lüneburg und als Leiter des damaligen Polizeikommissariats Lüneburg, bevor ihm im Jahr 2000 die Leitung der Polizeiinspektion Uelzen übertragen wurde. Im Zuge der Umorganisation der Polizei Niedersachsen im Jahr 2004 wurde Hans-Jürgen Felgentreu zunächst Leiter des Einsatzbereiches der neu strukturierten Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen und 2006 Inspektionsleiter derselbigen. Im Jahr 2018 folgte eine sechsmonatige Verwendung im Niedersächsischen Innenministerium. Seine Arbeitsschwerpunkte legte er in den vergangenen Jahren in den Bereichen Organisations- und Personalentwicklung sowie starke Orientierung an den Interessen der Bürgerinnen und Bürgern. Weiterhin engagiert er sich ehrenamtlich in den Beiräten Kirchlicher Dienst für Polizei und Zoll, Frühe Hilfen sowie Präventionsrat.

Ab dem 1. November 2019 ist Hans-Jürgen Felgentreu Polizeivizepräsident und Abteilungsleiter Polizeilicher Aufgabenvollzug/Personal/Technik der Polizeidirektion Lüneburg und zugleich Vertreter des Polizeipräsidenten.

