Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Transporter überfährt Absperrbarken

Celle (ots)

Weil er übermüdet war, kam gestern (Mittwoch, 17.06.20) am frühen Morgen der 26-Jährige Fahrer eines Transporters auf der Bundesstraße 3 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Leitbarken, welche zur Absperrung einer Fahrspur dienten. Das Fahrzeug war auf der B 3 in Richtung B 214 unterwegs, als der Fahrer kurz vor der Abfahrt Celle nach eigenen Angaben vom Sekundenschlaf übermannt wurde. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer aus Hannover leicht. An dem Transporter entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

