Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Motorroller entwendet und beschädigt

Südlohn (ots)

Einen Motorroller haben Unbekannte in Südlohn-Oeding erst gestohlen und danach nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt in beschädigtem Zustand zurückgelassen. Die Täter hatten den Roller aus einem Carport an der Straße "An der Schlinge" entwendet. Der Besitzer fand es in einer circa 300 Meter entfernt liegenden Schutzhütte wieder. Am Fahrzeug war ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro entstanden. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Samstag, 11.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell