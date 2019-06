Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verletzter bei Brand im Mehrfamilienhaus

In den Nachmittagsstunden des 22.Juni kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Ripsdörnestraße zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Die Rauchwarnmelder einer Wohnung im zweiten Obergeschoss hatten einen Nachbarn gewarnt, der dann die Feuerwehr alarmierte. Bei Eintreffen des Löschzuges von der Feuerwache 2 aus Sterkrade stellte sich heraus, dass sich noch eine Person in der verrauchten Wohnung aufhalten sollte. Die vorgehenden Einheiten suchten unter Atemschutz die Wohnung ab und fanden eine ca. 58 Jahre alte männliche Person mit Brandverletzungen und einer Rauchvergiftung. Mit der Drehleiter wurde die Person über den Balkon gerettet und rettungsdienstlich versorgt. Nach kurzer Behandlung im Rettungswagen wurde eine Weiterleitung mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik organisiert. Die anschließende Brandbekämpfung war rasch abgeschlossen und die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

