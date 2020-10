Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Ehringhausen - Einbrecher verletzt

Geseke (ots)

Ein unbekannter Täter hatte sich offensichtlich bei einem Einbruch zwischen Dienstag (6. Oktober), 20 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, an einem Tatort an der Dedinghauser Straße verletzt. Der Einbrecher versuchte durch das Einschlagen zweier Fenster in die ehemaligen Stallungen einzudringen. Hierbei hatte er sich offensichtlich seine Verletzungen zugezogen. Von einem, in der Nähe abgestellten Auto, entwendete er den Heckscheibenwischer. Ob hier noch weiteres Diebesgut dem Einbrecher in die Hände fiel, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Beamten fanden am Tatort zudem noch eine Tasche mit Gegenständen, die zuvor aus einem unverschlossenen Auto in der Nachbarschaft entwendet worden waren. Zeugen, die Angaben zu Personen mit frischen Schnittverletzungen machen können, oder sonstige Hinweise auf den Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

