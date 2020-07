Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Oberense - Radfahrer zu spät bemerkt

Ense-Oberense (ots)

Donnerstag, gegen 13.40 Uhr, befuhr eine 65-jährige Soesterin mit ihrem Auto die L745 aus Richtung Volbringen kommend in Richtung des Bittinger Haarweg (B516). Dort wollte sie nach links in Richtung Möhnesee ihre Fahrt fortsetzen. Ein 62-jähriger Radfahrer aus Soest befuhr zu diesem Zeitpunkt die L745 aus Richtung Niederense kommend in Richtung der B516. Dort wollte er nach links in Richtung Werl weiterfahren Als er bereits auf die Bundesstraße war, fuhr die Autofahrerin los und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Durch den Unfall verletzte sich der 62-Jährige leicht. Durch den Verkehrsunfall entstand geringer Sachschaden. (reh)

