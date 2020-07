Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mit Faust geschlagen (Änderungsmeldung)

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (1.Juli), gegen 13.20 Uhr, schlug ein unbekannter Täter einmal mit der Faust auf einen Kunden ein, nachdem sich die Schultern der beiden Männer im Kassenbereich berührt hatten. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Marktplatz. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Der Mann wird beschrieben als - circa 20 bis 25 Jahre alt - schätzungsweise 180 cm groß - schlaksige Statur - Bekleidet mit einer schwarzen Baseballkappe und einer schwarzen Jacke mit weiß abgesetzten Ärmeln auf denen BMW-Sport stand Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh) Zusatz: Bei dem Tatort handelte es sich um ein Modegeschäft in der Langestraße.

