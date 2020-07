Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - 500 Euro Sachschaden durch Schmierereien

Bild-Infos

Download

Warstein (ots)

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden durch Graffitischmierereien im Bereich der Schützenhalle und des angrenzenden Spielplatzes am Bengolweg auf mindestens 500 Euro. Unbekannte hatten in der Zeit zwischen Dienstag (30.Juni), 20 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, in rosa und schwarzer Farbe eine Grillhütte, eine Laterne und eine Rutsche besprüht. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden. (reh)

Urheberrecht: Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemitteilung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell