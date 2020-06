Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch ins DLRG Heim Baumholder am Stadtweiher

Baumholder (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in das DLRG Heim Baumholder am Stadtweiher ein. Der Technikraum wurde über ein eingeschlagenes Fenster betreten. Danach wurden Holzspinde durchsucht und Münzgeld in bisher unbekannter Höhe entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich des Stadtweihers Baumholder Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden können?

Hinweise erbeten an die Polizei in Baumholder unter 06783-9910.

