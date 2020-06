Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Krad- und PkW-Fahrer

Birkenfeld (ots)

Am 06.06.2020 gegen 17:15 Uhr kam es in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 20-jährige Fahrer eines PkW aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld missachtete nach dem derzeitigen Ermittlungsstand im Einmündungsbereich Gollenberger Weg/Wagnersweg den Vorrang eines entgegenkommenden 17-jährigen Kradfahrers, ebenfalls wohnhaft in der Verbandsgemeinde Birkenfeld. Durch die nachfolgende Kollision wurde der Kradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt hierdurch schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782/9910

E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell