Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Thalfang (ots)

Am Donnerstag, den 04.06.2020, gg. 07:15 Uhr, befuhr ein 17jähriger Kradfahrer die Bahnhofstraße in Thalfang. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Straße in einer Rechtskurve stürzte er mit seinem Fahrzeug und stieß gegen ein Verkehrsschild. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

