Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in Trier-Tarforst. Zeugen gesucht.

Trier (ots)

Am Samstag, den 30.05.2020 kam es in der Zeit zwischen 13:15 und 13:48 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Trier-Tarforst zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde ein geparkter dunkler Ford S-Max mit Luxemburger Kennzeichen hinten links beschädigt.

Während des Einkaufs des Geschädigten stand links vom beschädigten PKW ein silberfarbener VW Caddy Maxi mit Trierer Kennzeichen, welcher nach der Rückkehr des Geschädigten bereits die Örtlichkeit verlassen hatte.

Wer Hinweise auf den Unfall, respektive den Verursacher geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiwache Trier, Salvianstraße 9, 54290 Trier, 06519779-1710, in Verbindung setzen.

