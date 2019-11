Polizei Düren

POL-DN: Hochwertiger Oldtimer gestohlen

Merzenich (ots)

Eine Werkstatt in Golzheim geriet in der Nacht von Mittwoch (06.11.2019) auf Donnerstag (07.11.2019) in den Fokus von Einbrechern. Neben anderen Gegenständen wurde auch eine hochwertige Corvette gestohlen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss der Einbruch von mehreren Personen verübt worden sein. Aufgrund der Menge an gestohlenen Sachen müssen diese sich auch über einen längeren Zeitraum dort aufgehalten haben. Demnach hebelten die Täter die Seitentür der Werkstatt in der Straße Schoellerhof auf und gelangten so ins Innere. Dort wurden neben hochwertigen Fahrzeugteilen und Spezialwerkzeugen ein Pkw Citroen Jumper samt Anhänger entwendet. Damit wurde wahrscheinlich die in der Werkstatt stehende Corvette abtransportiert. Die Höhe des Schadens liegt im sechsstelligen Bereich.

Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum rund um die Werkstatt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

