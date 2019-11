Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Tankstelle - Zigaretten und Getränke geklaut

Aldenhoven (ots)

In der Nacht zu Freitag schlugen Unbekannte ein Fenster einer Tankstelle ein und entwendeten Zigaretten und Getränke aus den Verkaufsräumen.

Gegen 01:38 Uhr fuhr eine Polizeistreife auf der Kapuzinerstraße in Aldenhoven, als sie einen Alarm aus Richtung der Straße "Am Alten Bahnhof" hörte. Die Beamten stellen fest, dass der Alarm bei einer Tankstelle ausgelöst worden war und kontrollierten das Objekt. Unbekannte hatten eine Scheibe in Höhe des Verkaufstresens eingeschlagen und waren so offenbar in die Verkaufsräume gelangt. Personen befanden sich bei Nachschau nicht mehr in der Tankstelle und auch eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Es fehlten Getränkeflaschen und Zigarettenstangen im Wert von mehreren Tausend Euro. Auf der Videoüberwachung sind zwei dunkel gekleidete Personen mit Kapuzenshirts zu sehen, die mit ihrer Beute durch das Fenster nach draußen klettern. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

