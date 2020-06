Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand einer Riesenruhebank

Hattgenstein (ots)

Am frühen Morgen des 03.06.2020 kam es am Friedhofsweg in Hattgenstein zum Brand einer neu aufgestellten Riesenruhebank. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei Birkenfeld ermittelt in der Sache wegen des Verdachts einer Brandstiftung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder verdächtigen Personen machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld, Tel. 06782-9910, in Verbindung zu setzen.

