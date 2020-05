Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bistro-Einbrecher versteckt sich im Gebüsch: Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Offenbar nicht mit zwei aufmerksamen Zeugen und in der Nähe Streife fahrenden Beamten des Polizeireviers Mitte gerechnet hat ein 36-Jähriger in der Nacht zum gestrigen Sonntag. Er hatte am Stern versucht, in ein Bistro einzubrechen, was allerdings misslang. Durch die schnelle Mitteilung der Zeugen gelang den hinzugeeilten Beamten des Innenstadtreviers nur wenige Augenblicke später die Festnahme des Tatverdächtigen, der sich nach kurzer Flucht versuchte in einem Gebüsch zu verstecken. Gegen den in Kassel wohnenden 36-Jährigen wird nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt.

Die Polizei war von den Zeugen gegen 03:45 Uhr über den Einbruchsversuch informiert worden. Wie sie am Notruf berichteten, hatte der Täter mit einem Stein die Scheibe des Bistros eingeschlagen. Da das dadurch entstandene Loch zu klein war, um in das Lokal einzusteigen und sich der Einbrecher darüber hinaus an den Händen verletzte, gab er offenbar sein weiteres Vorhaben auf. Bei seiner Flucht in die Schäfergasse entdeckte ihn bereits die hinzugeeilte Streife, sodass für den 36-Jährigen kurz darauf die Handschellen klickten. Zur Behandlung seiner Schnittwunden brachte ein Rettungswagen den bereits polizeibekannten Tatverdächtigen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

