Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 16-Jähriger bei Raub verletzt: Fahndung führt zur Festnahme von vier Tatverdächtigen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Am Freitagabend ereignete sich im Vellmarer Stadtzentrum ein Raubüberfall auf einen 16-Jährigen. Eine mehrköpfige, zunächst unbekannte Tätergruppe hatte den Jugendlichen geschlagen und getreten. Nachdem der 16-Jährige verletzt zu Boden gestürzt war, stahlen die Täter seine Geldbörse sowie sein Handy und flüchteten. Die sofort von der Polizei eingeleitete Fahndung führte wenig später zur Festnahme von vier Tatverdächtigen im Alter von 15 und 20 Jahren. Sie sowie ein weiterer unter Tatverdacht geratener 16-Jähriger müssen sich nun wegen schweren Raubes verantworten. Die Ermittlungen dauern derzeit an und werden von den Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo geführt.

Wie der 16-Jährige aus dem Landkreis Kassel später bei den Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes angab, ereignete sich die Tat gegen 19 Uhr. Er war zu dieser Zeit mit dem Fahrrad im Mittelring unterwegs, als ihn vor der Schule mehrere Jugendliche ansprachen. Nachdem er angehalten hatte, umringte ihn die mehrköpfige Gruppe und schlug unvermittelt auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute, während Passanten dem verletzten 16-Jährigen zur Hilfe eilten. Ein Rettungswagen brachte das Opfer zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus, welches er zwischenzeitlich wieder verlassen konnte. Die vier Tatverdächtigen, drei 15-Jährige aus Kassel und ein 20-Jähriger aus Korbach, nahmen die Polizisten nur wenige Minuten später in einer Straßenbahn fest, die die Beamten nach Zeugenhinweisen auf der Fahrt nach Kassel gestoppt hatten. Eine Durchsuchung des Quartetts förderte auch einen Teil der Beute zutage. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt und der 20-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Bei den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei geriet zudem der 16-Jährige aus Vellmar unter Tatverdacht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

