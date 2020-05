Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Baunatal: 34-jähriger Bewohner außer Lebensgefahr

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 20.05.2020, um 08:23 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4601722 veröffentliche Erstmeldung.)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Nach dem Brand in einem Wohnhaus im Lärchenweg in Baunatal am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, hat sich der Gesundheitszustand des 34-jährigen Bewohners, der eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten hatte und in einem Krankenhaus behandelt wird, zwischenzeitlich stabilisiert. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die übrigen Bewohner waren bei dem Brand unverletzt geblieben. Aktuell ist die Ursache für das Feuer, das im Zimmer des verletzten Mannes ausgebrochen war, noch unklar. In die weiteren Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo wurde auch das Hessische Landeskriminalamt miteinbezogen.

Das Gebäude, das als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, war bei dem Brand erheblich beschädigt worden und ist weiterhin nicht bewohnbar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Verursachung des Feuers durch den verletzten 34-Jährigen nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf eine andere Brandursache haben sich bislang nicht ergeben.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell