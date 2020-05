Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Gartenhäuser abgebrannt: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Am Mittwochabend brannte es gegen 19:15 Uhr auf dem Gelände eines ehemaligen Kleingartenvereins an der Wolfhager Straße im Kasseler Stadtteil Rothenditmold. Dabei waren trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr zwei leerstehende Gartenhäuser völlig zerstört worden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen der an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes auf rund 10.000 Euro.

Bei dem Gelände gegenüber der Angersbachstraße handelt es sich um eine ehemalige Kleingartenanlage. Die wenigen noch vorhandenen Gartenhäuser stehen gegenwärtig leer. Die Ermittlungen zur Brandursache haben nun die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung vorliegen.

Zeugen, die den Ermittlern des K 11 nun Hinweise auf die Brandursache oder die mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

