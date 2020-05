Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Serafim G. wird vermisst; 78-Jähriger ist orientierungslos: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch das dieser Pressemitteilung beigefügte Foto des Vermissten.)

Kassel:

Der 78-jährige Serafim G. wird vermisst. Er wohnt im Kasseler Stadtteil Oberzwehren, befindet sich aber aktuell zur Behandlung in einem Krankenhaus im Stadtteil Fasanenhof. Am gestrigen Donnerstagmittag hatte er sein Krankenzimmer unbemerkt verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Serafim G. kann sich nicht orientieren. Die am gestrigen Donnerstag und in der Nacht durchgeführten umfangreichen Suchmaßnahmen konnten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten führen. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort liegen gegenwärtig nicht vor. Die Polizei bittet bei der weiteren Suche nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Serafim G. ist 1,70 Meter groß, schlank und hat kurze dunkelgraue Haare. Vor seinem Verschwinden trug er eine grüne Jacke, eine schwarz-weiß karierte Schlafanzughose, Straßenschuhe und ein dunkelgraues Basecap. Der Vermisste spricht nur russisch.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

