POL-ESW: Pressebericht vom 20.08.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Eine Unfallflucht wird aus der Luisenstraße in Eschwege angezeigt. Zwischen dem 18.08.18, 21:00 Uhr und dem 19.08.19, 14:00 Uhr wurde ein geparkter VW Golf auf der Fahrerseite touchiert, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Der Golf war auf einem Privatparkplatz vor dem Haus-Nr.: 27 geparkt. Vom verursachenden Fahrzeug blieb blaue Farbe zurück.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Gartenstraße in Eschwege gemeldet. Zwischen dem 29.07.19 und dem 18.08.19, 20:00 Uhr wurde dort ein roter VW Bus im Bereich des linken Außenspiegels angefahren und entsprechend beschädigt. Schaden: ca. 300 EUR.

Auch in der Taschengasse in Niederhone ereignete sich gestern eine Unfallflucht. Zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufmarktes ein weißer Mercedes Vito im Bereich der rechten Schiebetür angefahren und beschädigt. Der Unfall ereignete sich vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen

Beim Einparken beschädigte gestern Morgen, um 09:15 Uhr, eine 85-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw einen geparkten Seat Leon, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich "Am Plan" in Eschwege.

Häusliche Gewalt, Widerstand

Um 20:50 Uhr musste die Polizei gestern in Eschwege zu einer Auseinandersetzung ausrücken, nachdem ein 27-Jähriger im angetrunkenen Zustand in der Wohnung seiner Lebensgefährtin erschien und im Verlauf eines Streitgespräches Teile der Wohnungseinrichtung zertrümmerte sowie seine Lebensgefährtin schubste. Den alarmierten Polizeibeamten trat er äußerst aggressiv gegenüber, als diese ihn der Wohnung verweisen wollten, indem er diese mit Fäusten und Tritten angriff, so dass neben Körperverletzung und Sachbeschädigung auch noch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte den 27-Jährigen erwartet.

Fahren unter Drogeneinfluss

Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss (Cannabis) ermittelt die Polizei gegen einen 33-jährigen Pkw-Fahrer aus Erfurt. Dieser war am gestrigen Morgen in der Ortslage von Bischhausen aufgefallen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt; die Weiterfahrt untersagt.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Um 01:20 Uhr befuhr vergangene Nacht eine 30-Jährige aus Erfurt mit ihrem Sattelzug die B 400 in Richtung BAB 4. In der Gemarkung von Wommen kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR an der Sattelzugmaschine entstand. Das Wildschwein lief anschließend verletzt davon.

Mit einem Fuchs kollidierte am Abend zuvor, um 22:25 Uhr, ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel, der in der Gemarkung von Sontra-Breitau unterwegs war. Der Fuchs verendete; am Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Um 09:44 Uhr befuhr gestern Morgen ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die Eschweger Straße in Wichmannshausen und beabsichtigte nach links auf die B 27 in Richtung Sontra abzubiegen. Dabei übersah der 83-Jährige den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Sattelzug, der von einem 61-Jährigen aus Mühlhausen gefahren wurde. Der Pkw streifte den Sattelzug seitlich an den Reifen der vorletzten Achse, wodurch am Pkw ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Am 19.08.19, um 05:30 Uhr, kollidierte eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau mit einem Fuchs, als sie die Leipziger Straße (B 7) in Fürstenhagen befuhr. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR am Pkw.

Beim Rückwärtseinparken am Marktplatz in Großalmerode beschädigte gestern Vormittag, um 11:20 Uhr, ein 86-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode einen geparkten Pkw Hyundai. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Am 19.08.19, um 04:55 Uhr, kollidierte ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen mit einem Wildschwein, das die L 563 zwischen Kleinalmerode und Nieste überquerte. Das Tier lief anschließend weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Ein 26-Jähriger aus Vellmar befuhr gestern Nachmittag, um 17:15 Uhr, mit einer Kehrmaschine die L 3238 von Ermschwerd in Richtung Stiedenrode. Da die Kehrmaschine zu weit links fuhr, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine, die von einem 60-Jährigen aus Leinefelde gefahren wurde. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Beim Wenden mit einer Sattelzugmaschine beschädigte gestern Abend, um 18:30 Uhr, ein 45-Jähriger aus Litauen in der Stubenstraße in Witzenhausen das Vordach eines Gebäudes. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Einbruch in Gaststätte

Zwischen dem 18.08.19, 23:45 Uhr und dem 19.08.19, 08:00 Uhr drangen unbekannte Einbrecher in eine Gaststätte in der Eschweger Straße in Witzenhausen-Wendershausen ein. Hierzu wurde ein Fenster aufgehebelt. Im Gastraum begaben sich der/ die Täter zu einem Sparfach, brachen dieses auf und entwendeten die dort gesparten Gelder von ca. 1000 EUR. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

