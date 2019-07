Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei stellt gestohlenes Fahrzeug im Wert von 50.000 Euro sicher

Pasewalk (ots)

Am gestrigen frühen Abend (15. Juli 2019) stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk auf der BAB 11 Höhe Anschlussstelle Penkun einen PKW Toyota Lexus mit schwedischen Kennzeichen fest. Eine fahndungsmäßige Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass diese für einen PKW Volvo ausgegeben waren. Auf Grund dieser Unstimmigkeiten wollten die Beamten das Fahrzeug kontrollieren und zeigten dies dem Fahrzeugführer unmissverständlich an. Der Kraftfahrer verlangsamte zunächst das Tempo, beschleunigte dann aber und wollte die Polizeistreife überholen. Das Fahrzeug konnte auf dem Standstreifen zum Stehen gebracht werden. Als Fahrzeugführer stellten die Bundespolizisten einen 28-jährigen polnischen Staatsbürger aus Gdansk fest. Einen Fahrzeugschein konnte er den Beamten nicht vorlegen. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuginneren fanden die Beamten die Originalkennzeichen des Toyotas unter dem Fahrersitz und hinter dem Beifahrersitz einen GPS-Störsender. Die Display-Anzeige gab den Hinweis, dass der Schlüssel für diesen PKW nicht vorhanden ist. Anhand der Fahrgestellnummer konnte ermittelt werden, dass das Fahrzeug auf eine Leasing-Firma in Schweden zugelassen ist. Der Kraftfahrer muss sich jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls, der Hehlerei, der Urkundenfälschung und des Kennzeichenmissbrauchs verantworten. Zuständigkeitshalber übernimmt die Landespolizei die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

Torsten Tamm

Telefon: 04192/ 5021010 o. Mobil 0170-55 24 591

Fax: 004192/ 5029020

E-Mail: torsten.tamm@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell