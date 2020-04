Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Hindenburg-/Zeppelinstraße. 29.4.2020, 15.30 Uhr Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer 20-jährigen Radfahrerin kam es am Mittwochnachmittag (29.4.20, 15.30h) an der Einmündung Hindenburg-/Zeppelinstraße. Die stadteinwärts fahrende Radfahrerin fuhr hinter einem Linienbus her. In Höhe der Einmündung zur Zeppelinstraße stockte der Verkehrsfluss. Die Radfahrerin scherte hinter dem Linienbus aus und querte den Gegenverkehr, um nach links in die Zeppelinstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw und stieß mit diesem zusammen. Die Radfahrerin wurde mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst verbracht. Am Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden.

