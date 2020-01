Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Wer hatte Grün? Polizei sucht Zeugen zu Unfall in der Ilvesheimer Straße

Mannheim (ots)

An der Kreuzung Ilvesheimer Straße/Odenwaldstraße kam es am Donnerstagabend, gegen 18:15 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier Autofahrer. Eine 51-jährige VW-Fahrerin war von der Banater Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs und kollidierte an der Kreuzung mit dem Audi eines 76-Jährigen, der von der Odenwaldstraße nach rechts in die Ilvesheimer Straße abgebogen war. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, der noch nicht näher beziffert werden kann.

Beide Unfallbeteiligten gaben gegenüber der Polizei an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Da die Schuldfrage bisher nicht geklärt werden konnte, suchen die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

