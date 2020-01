Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksame Zeugin beobachtete Unfallflucht in der Schlossstraße

Ilvesheim (ots)

Ein Autofahrer ist am Donnerstag geflüchtet, nachdem er auf einem Parkplatz gegenüber des Rathauses in der Schlossstraße beim Rangieren gegen einen geparkten KIA gestoßen war. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Unfall beobachtet und am Fahrzeug der geschädigten Autohalterin eine Nachricht mit dem Kennzeichen des Flüchtigen hinterlassen. Dank des Hinweises konnten die verständigten Beamten die Halteranschrift des Flüchtigen ausfindig machen und vor Ort den beschädigten PKW feststellen. Die Ermittlungen bezüglich des verantwortlichen Fahrers dauern an. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

