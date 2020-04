Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kabelverteilerkasten in Bad Bergzabern beschädigt

Bad Bergzabern (ots)

Bad Bergzabern - Am 29.04.2020, zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurde ein Kabelverteilerkasten im Bereich der Kapeller Straße in Bad Bergzabern durch einen Fahrzeugführer beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06343 93340 an die Polizeiinspektion in Bad Bergzabern zu wenden.

