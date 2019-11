Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 13.11.2019: Fenster an Haus in Langgöns aufgehebelt - Roter Lieferwagen gesucht+++Betäubungsmittel in Gießen gefunden+++23-Jähriger schlägt zu und geht in Haft

Gießen (ots)

Buseck: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Werkzeuge im Wert von etwa 8.000 Euro war die Beute eines Diebes in der Friedensstraße in Alten-Buseck. Der Unbekannte brach zwischen 18.00 Uhr am Montag (11. November) und 07.45 Uhr am Dienstag (12. November) einen geparkten Fiat Ducato auf. Aus dem Transporter fehlen nun Bohrer, eine Bohrmaschine, ein Elektrohobel, Sägewerkzeug, Schleif- und Schneidwerkzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Langgöns: Fenster aufgehebelt - Roter Lieferwagen gesucht

Über das Fenster drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Paul-Schneider-Straße in Dornholzhausen ein. Die Einbrecher hebelten Dienstag (12. November) zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr ein Kellerfenster an der Rückseite des Hauses auf. Im Gebäude drangen sie teilweise gewaltsam in weitere Räume und durchsuchten diverse Schränke. Offenbar verließen die Verdächtigen das Haus ohne Beute. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei neben Zeugen auch nach einem roten Lieferwagen (weiße Aufschrift), der dort Dienstagnachmittag nach Angaben eines Zeugen gestanden hätte. In dem Wagen saßen zwei Männer. Der Fahrer ist etwa 30 Jahre alt und hat mittellange dunkle Haare. Der Beifahrer sei nach Angaben des Zeugen deutlich über 50 gewesen. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen und /oder kann Angaben zu dem roten Lieferwagen machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Betäubungsmittel gefunden

Bei einer Kontrolle fanden Dienstagabend Beamte der Bundespolizei bei einem 18-jährigen Algerier aus Wetzlar insgesamt etwa 128 Gramm Marihuana. Bei seiner Kontrolle gegen 20.00 Uhr am Bahnhof hatte der Tatverdächtige mehrere Päckchen Drogen dabei und stellten es sicher. Wegen fehlender Haftgründe entließen die Polizisten den Verdächtigen wieder. Die Ermittlung zur Herkunft des Marihuanas führten zu einem 21-jährigen Algerier aus Wetzlar. Bei seiner Wohnungsdurchsuchung durch die Kriminalpolizei konnten die Ermittler keine weiteren Drogen auffinden. Der 21-Jährige ließ sich zur Tat nicht ein.

Gießen: Gaststätte aufgebrochen

Aus einem Restaurant in der Grünberger Straße stahlen am Dienstag (12. November) Unbekannte Bargeld in dreistelliger Höhe und zwei Mobiltelefone. Sie brachen zwischen 01.00 und 07.00 Uhr in die Gaststätte ein und entwendete aus dem verschlossen Tresen das Diebesgut. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Sicherungsetiketten mit Schere entfernt

Mit einer Schere entfernte ein Ladendieb die Sicherungsetiketten in einem Kaufhaus im Seltersweg. Ein Ladendetektiv beobachtete Dienstagabend gegen 18.15 Uhr den 23-jährigen Asylbewerber aus Algerien dabei. Der junge Mann steckte danach die Waren im Wert von etwa 127 Euro unter seine Jacke. Der Detektiv sprach den Langfinger an und informierte die Polizei. Die Beamten bemerkten recht schnell, dass die Jacke des Verdächtigen offenbar ebenfalls, allerdings aus einem anderen Kaufhaus, gestohlen war.

Gießen: 23-Jähriger schlägt zu und geht in Haft

In der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) kam es Freitagabend zu einer Körperverletzung, bei dem sich ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leicht verletzte. In der Unterkunft kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern (23 und 27 Jahre). Als der Mitarbeiter dazwischen ging, schlug ihm offenbar ein 23-jähriger Mann aus Algerien gegen den Kopf. Die informierten Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Nachfolgende Ermittlungen ergaben, das gegen den Verdächtigen ein ausländischer Haftbefehl vorlag. Ermittler nahmen den algerischen Staatsangehörigen fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Zusammenstoß zwischen Mercedes und Teermaschine

In der August-Hermann-Francke-Straße kam es Dienstagvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Teermaschine und einem Mercedes. Gegen 11.20 Uhr wollte der Mercedes-Fahrer das im Einsatz befindliche Teerfahrzeug überholen. Dabei fuhr der Fahrer der Baumaschine gegen den Kotflügel des Mercedes. Dabei entstand lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen/A485: 13.000 Euro Schaden nach Unfall

13.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalles auf der Autobahn 485 an der Auffahrt Licher Straße in Richtung Süden. Der 59-jährige Fahrer eines Mercedes wollte gegen 13.40 Uhr an der Anschlussstelle auf die Autobahn auf und übersah offenbar ein in Richtung Süden fahrenden LKW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich dabei keiner.

Gießen: Fußgänger nach Unfall schwerverletzt

Am Dienstag, 12.11.2019 gegen 14:50 Uhr kam es in der Moltkestraße in Gießen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Fußgänger aus Gießen schwer verletzt wurde. Ein 22-jähriger Mann aus Stadtallendorf wollte mit seinem Pkw rückwärts ausparken und übersah offenbar dabei den Gießener. Es kam zum Zusammenstoß, der 86-jährige kam zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Hungen: Beim Abbiegen zusammengestoßen

Am Montag, 11.11.2019 gegen 14:50 Uhr kam es in der Gießener Straße/Ecke Bundesstraße 457 in Hungen zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Brummifahrer wollte mit seinem Gespann nach rechts abbiegen und ordnete sich etwas "mittig" ein. Eine 33-jährige Fahrerin aus Lich ordnete sich auf der Abbiegespur ein. Beim Abbiegen kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Glücklicherweise verletzte sich dabei keiner. Ein Unternehmen schleppte das nicht mehr fahrbereite Auto der Licherin ab. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Unfallfluchten:

Heuchelheim: Außenspiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte Dienstag gegen 11.20 Uhr einen in der Gießener Straße geparkten schwarzen Polo. Die Fahrerin war nur kurz in der Post und stellte bei Ihrer Rückkehr den beschädigten Außenspiegel des VW fest. Zum Unfallzeitpunkt war nach Angaben einer Zeugin ein Unbekannter mit einem Pferdeanhänger entgegengesetzt unterwegs. Es kann sein, dass ein Unbekannter aufgrund des Anhängers zu weit rechts fuhr und den Spiegel des geparkten Polos touchierte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unbekannter fuhr mit gestohlenen Kennzeichen

Ein Unbekannter beschädigte Dienstagvormittag gegen 07.00 Uhr offenbar beim Vorbeifahrer einen geparkten Audi und flüchtete anschließend. Die Besitzerin merkte sich das Kennzeichen des Flüchtigen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Kennzeichen Anfang November gestohlen worden war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug und dessen Fahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

