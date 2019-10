Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbrecher stahlen Laptops

Parchim (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Parchim haben unbekannte Täter nach einer ersten Übersicht zwei Laptops gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend und Donnerstagabend. Die Eigentümer waren zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Einbrecher gewaltsam durch die Terrassentür in das Haus im Voigtsdorfer Weg ein. Die Höhe des entstandenen Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

