Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Lippstadt - Polizei sucht Motorradkennzeichen mit Knick

Warstein (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Mittwoch (1.Juli), gegen 16.10 Uhr, ein Motorradfahrer mit hochgeknickten Kennzeichen auf, der im Bereich Zum Hornkmap/Emil-Siepmann-Straße und Mühlheimer Straße/Külbe zwei Rotlichtverstöße beging. Weiterhin konnte der Kradfahrer im Bereich des Gewerbegebietes von Belecke und in Lippstadt im Bereich Weißenburger Straße/Roßfeld gesichtet werden. Auch unter Hinzuziehung weiterer Streifenwagen konnte das Motorrad nicht angehalten werden. Die Polizei fragt sich, wer ein schwarzes Motorrad, vermutlich Sportler/Supersportler, rechtsseitigen Auspuffrohr mit Knickspuren im Kennzeichen kennt. Der oder die Fahrer/-in trug einen dunklen Motorradhelm und führen einen zweiten, orangefarbenen Motorradhelm am Lenker mit sich. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell