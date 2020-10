Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Falsche Gewinnversprechen

Kreis Soest (ots)

Am Mittwoch (7. Oktober) wurde eine 41-jährige Frau von einem angeblichen Anrufer aus Dubai kontaktiert. Er teilte ihr mit, dass sie 20.000 Euro gewonnen hätte. Der Gewinn könne aber erst ausbezahlt werden, wenn sie mehrere Guthabenkarten des "Google Playstore" kaufen und die Nummern an ihn übermitteln würde. Dies tat die Frau auch. Nachdem der Mann die Nummern erhalten hatte schickte er ihr ein Foto von einem Scheck über die versprochenen 20.000 Euro. Diesen würde sie erhalten, wenn sie noch weitere Nummern von Guthabenkarten übersenden würde. Der Ehemann der Geschädigten erfuhr nun von dem Vorhaben, warnte seine Frau und ging zur Polizei. Gewinnversprechungen sind eine typische Masche von Trickbetrügern. Es wird den Opfern vorgegaukelt, dass sie einen wertvollen Gegenstand oder Geld gewonnen hätten. Um den Gewinn zu erhalten, müssten sie Kosten wie Gebühren, Steuern und Überführungskosten vorab bezahlen. Die Anrufer geben sich oftmals als vertrauenswürdige Personen aus. Die Polizei rät: Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. Ist man Opfer einer derartigen Straftat, sollte umgehend die Polizei informiert werden. Die Polizei rät immer wieder, wer das macht ist sein Geld schnell los. Ach ja, gewinnen kann man nur, wenn man mitgespielt hat. Seien Sie misstrauisch und legen Sie am besten gleich wieder auf! (reh)

