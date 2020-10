Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei bittet Autofahrer sich zu melden

Soest (ots)

Die Polizei bittet einen Autofahrer sich nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (6. Oktober), gegen 7 Uhr / 7.15 Uhr, am Westenhellweg / Dasselwall zu melden. Nach Zeugenangaben befuhr der Mann mit einem grauen Renault oder Seat den Dasselwall in Richtung Freiligrathwall. An der Kreuzung zum Westenhellweg bog er nach links auf diesen ab und wollte seine Fahrt weiter in Richtung Werler Landstraße fortsetzen. Hierbei übersah er eine 17-jährige Frau, die gerade zu Fuß an der Grünlicht zeigenden Fußgängerampel über den Westenhellweg in Richtung Freiligrathwall gehen wollte. Er touchierte die Jugendliche leicht am Bein. Der Autofahrer sei daraufhin ausgestiegen und habe sich nach dem Befinden der jungen Frau erkundigt. Diese gab an unverletzt zu sein. Der Mann entschuldigte sich und setzte im Einvernehmen mit der Fußgängerin seine Fahrt fort. Die Schülerin hatte nach dem "ersten Schock" nun doch Schmerzen im Knie, worauf sie selbständig einen Arzt aufsuchen wollte. Der Autofahrer war - circa 50 bis 65 Jahre alt - ungefähr 160 cm bis 165 cm groß - hatte kurze, graue Haare - trug eine Brille Der Fahrer oder auch weitere Zeugen können sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei melden. (reh)

