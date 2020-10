Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Einbruch in Supermarkt

Geseke (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (7. Oktober), um 1.47 Uhr, wurde ein Zeuge durch eine Alarmauslösung in einem Supermarkt am Lindenweg über einen Einbruch informiert. Unbekannte Täter hebelten zuvor eine Tür des Geschäftes auf und entwendeten dort Tabakwaren. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

