Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht Autofahrerin

Lippstadt (ots)

Die Polizei ermittelt seit Montag (5. Oktober) im Falle einer Straßenverkehrsgefährdung und sucht eine Autofahrerin, die von einem anderen Autofahrer abgedrängt wurde. Die Frau musst mit ihrem Ford K gegen 7.40 Uhr am Kreisverkehr Ostlandstraße / Wiedenbrücker Straße verkehrsbedingt abbremsen musste. Nach einer Zeugenaussage hat sich hierüber der Fahrer eines grauen Ford Cougar mit Lippstädter Kennzeichen (Kennzeichen ist bekannt) wohl so aufgeregt, dass er im weiteren Verlauf der Ostlandstraße in Richtung B55 neben die Frau fuhr und diese abdrängte. Die Autofahrerin wich hierbei über den Standstreifen auf die Grünbankette aus. Ob es sich die beiden Autos hierbei touchiert haben, steht zurzeit noch nicht fest. Die Ford-Fahrerin setzte dann ihre Fahrt fort und fuhr auf die B55 in Richtung Rheda-Wiedenbrück. Die Polizei bittet nun die Autofahrerin und weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

