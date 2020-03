Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch / Haßloch (ots)

Am Samstag, gegen 12:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände des Rewe-Einkaufsmarktes in Haßloch zu einer Verkehrsunfallflucht. Es konnte durch Zeugen beobachtet werden, wie eine ältere männliche Person mit seinem weißen Fahrrad den Heckbereich eines parkenden weißen Pkws gestreift habe. Der Mann habe sich - trotz Ansprache - nach der Kollision von der Örtlichkeit entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von Zeugen des Vorfalls unter Telefon 06324-9330 oder gerne auch per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

