Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bobenheim am Berg) In Kindertagesstätte eingebrochen

Bobenheim am Berg (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Freitag, 13.03.2020, 16:30 Uhr und Samstag, 14.03.2020, 12:00 Uhr in eine Kindertagesstätte in der Jahnstraße ein, indem sie ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes aufhebelten. In der Kindertagesstätte wurden sämtliche Schränke geöffnet und deren Inhalt auf dem Boden verteilt. Ein Büro wurde komplett verwüstet. Gegenstände wurden augenscheinlich nicht entwendet. Dennoch dürfte sich die Gesamtschadenshöhe auf ca. 15000 Euro belaufen. Personen, die zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

