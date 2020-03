Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Geldbeutel aus Jackentasche gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.03.02020 gegen 13:00 Uhr wurde eine 76-jährige Neustadterin während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in der Martin-Luther-Straße in Neustadt/Weinstraße Opfer eines Taschendiebstahls. Beim Bezahlvorgang an der Kasse stellte sie fest, dass ein unbekannter Täter unbemerkt ihren Geldbeutel mit Bargeld und diversen Karten aus der mittels eines Druckknopfs verschlossenen Jackentasche entwendet hatte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Lassen Sie Wertsachen nie unbeaufsichtigt und tragen Sie diese möglichst direkt am Körper und in vollständig verschlossenen Taschen, um Tätern möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten.

