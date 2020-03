Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - wechselseitige Körperverletzung auf offener Straße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.03.2020 kam es um die Mittagszeit in der Gustav-Nachtigal-Straße in Neustadt/Weinstraße zu einem Streit zwischen einem 18-jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim und einer 31-jährigen Mannheimerin auf offener Straße. In der Folge eskalierte der verbale Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei mindestens eine Person leicht verletzt wurde. Dies wurde durch Passanten beobachtet, die die Polizei riefen. Eine medizinischen Versorgung war nicht notwendig.

Gegen beide Beteiligte wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Hintergrund des Streits ist derzeit noch unklar.

