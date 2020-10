Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Stirpe - Grauer Vectra flüchtig - Ermittlungen laufen

Erwitte (ots)

Der Fahrer oder die Fahrerin eines grauen Opel Vectra (Kennzeichen bekannt) befuhr am Montag (5. Oktober), gegen 18 Uhr, die Hauptstraße in Richtung Stirpe. Der Opel überholte einen vor ihm fahrenden Radlader, wobei ein 63-jähriger entgegenkommender Autofahrer aus Lippstadt eine Vollbremsung machen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Eine dahinter fahrende 25-jährige Autofahrerin aus Lippstadt, konnte trotz Vollbremsung, einen Auffahrunfall nicht mehr vermeiden. Die 25-Jährige und der 63-Jährige wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel setzte unbeschädigt seine Fahrt fort, ohne sich um die anderen Verkehrsteilnehmer zu kümmern und seine Personalien anzugeben. Zeugen teilten der Polizei jedoch sein Autokennzeichen mit. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell