POL-WHV: Diebstahl eines hochwertigen und auffälligen Fahrrades (FOTO) - gibt es Zeugen zur Tat bzw. für den jetzigen Aufenthaltsort?

Am Dienstag, 11.08.2020, wurde in der Zeit von 08:00 - 17:00 Uhr, vom Gelände des Nordwestkrankenhauses in Sande ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Auffällig an diesem Fahrrad ist insbesondere der rote Riemenantrieb, der äußerst selten zu finden sein dürfte (FOTO). Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den derzeitigen Aufenthalts- oder Verkaufsort des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 04461-92110 Rufnummer in Verbindung zu setzen.

