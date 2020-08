Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw-Einbrecher wird überrascht und konnte trotz sofortiger Verfolgung durch einen Zeugen flüchten - Polizei bittet weitere Zeugen und weitere Geschädigte, sich zu melden

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 11.08.2020, wurde eine männliche Person gegen 00:20 Uhr dabei überrascht, wie sie in einem in der Pillauer Straße abgestellten Pkw nach Wertgegenständen suchte. Offenbar nahm der Täter noch weitere Pkw in Augenschein und wurde von Zeugen wahrgenommen und die Polizei alarmierten. Der Täter ergriff die Flucht, er wurde sogar noch von einem Zeugen über die Bismarckstraße in Richtung stadtauswärts verfolgt, wo er erneut in die Pillauer Straße lief. Dann konnte der Täter jedoch entkommen. Der beobachtete Täter soll ca. 180 cm groß, schlank und ca. 20 - 25 Jahre alt gewesen sein. Zur Tatzeit trug er, trotz der Wärme, eine lange Hose und eine lange Oberbekleidung, sowie einen Rucksack. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte und Zeugen, die diese Person ebenfalls gesehen haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (911681; 911941)

