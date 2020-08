Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte entwenden hochwertiges Werkzeug und nach Beschädigung eines Gartentores eine Kiste mit Pfandflaschen in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Dienstag, 11.08.2020, in das sich im Umbau befindliche Mehrfamilienhaus in der Annenstraße ein und entwendeten dort Werkzeug, u.a. eine Bohrmaschine von Hilti. Außerdem wurden am 11.08.2020 aus einem in der Paulstraße befindlichen Garten eine dort stehende Kiste mit Pfandflaschen entwendet. Um in den Garten zu gelangen hob der bislang unbekannte Täter die Gartentür aus der Verankerung. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die Auffälliges beobachten konnte, sich mit der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (913046 und 913665)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell