Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei stellt bei der Unfallaufnahme blauen Fremdlack sicher und bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 10.08.2020, wurde bei der Polizei eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, die sich in der Zeit vom 02. - 08.08.2020 auf einem Parkplatz in der Arngaststraße ereignet hat. Dort wurde ein in Höhe Hausnummer 23 geparkter grüner Pkw Daewoo, unweit der Mittelstraße, beschädigt. An dem Fahrzeug ist das Blech an der Seite eingedrückt und stellenweise aufgerissen, der Lack auf die Grundierung verkratzt und stellenweise abgeplatzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten blaue Fremdlackanhaftungen fest und sicher, so dass die Ermittler derzeit davon ausgehen, dass es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen blauen Pkw gehandelt haben muss. Zeugen, die in dem Zeitraum den Unfall gesehen haben oder ergänzende Angaben zu dem flüchtenden und ebenfalls beschädigten, blauen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (909979)

