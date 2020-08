Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtragsmeldung zu der Notlandung Am Tiefen Fahrwasser - ein technischer Defekt wird vermutet

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es am Dienstagnachmittag, 11.08.2020, gegen 16:40 Uhr im Bereich des Voslapper Grodens, südlich des Hooksieler Binnentiefs, zu einer Notlandung eines Ultraleichtflugzeuges. Der in Juist gestartete Pilot stellte in Höhe Wangerooge Aussetzer am Motor fest, so dass er sein Flugzeug notlanden musste. Erste polizeiliche Anschlussermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine Sabotagehandlung oder eine sonstige Manipulation, derzeit wird ein technischer Defekt am Motor vermutet. Das Flugzeug wird vom Hersteller untersucht, mit dem Ergebnis wird erst in einigen Wochen zu rechnen sein. Der aus Nordrhein-Westfalen kommende 70-Jährige wurde kurzfristig in einem Krankenhaus versorgt, der durch die Landung entstandene Schaden kann nicht näher beziffert werden.

