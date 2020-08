Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel mit der Folge zwei leicht verletzter Personen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Varel (ots)

Am späten Montagmittag, 10.08.2020, kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Bockhorner Straße, Höhe der Anschlussstelle Varel/Bockhorn Ecke Wilhelmshavener Straße. Die dortige Ampelanlage war aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbeiten ausgeschaltet. Ein von der Autobahn kommender, bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer missachtete die Vorfahrt des Verkehrs auf der Bockhorner Straße und fuhr in den Kreuzungsbereich der Wilhelmshavener Straße ein. Ein die Bockhorner Straße befahrender 47-jähriger Vareler musste aufgrund dessen abbremsen, was eine hinter ihm fahrende 62-jährige Varelerin zu spät bemerkte, sodass es zum Auffahrunfall kam. Die beiden Vareler wurden durch den Unfall leicht verletzt. Bei dem kreuzenden Fahrzeug soll es sich um eine dunkelgraue oder schwarze Pkw-Limousine gehandelt haben, das vom Unfallort flüchtete. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell