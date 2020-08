Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Personengruppe gelangten auf ein Privatgelände am See in Zetel - Draht der Umzäunung durchtrennt - Polizei leitet Verfahren ein und weist auf Gefahren hin

Zetel (ots)

Bereits am Sonntag, 09.08.2020, wurde der Polizei in Varel in den Nachmittagsstunden eine Personengruppe auf einem Firmengelände im Bereich Schäferei, dortige Sandkuhle, gemeldet. Bei einer Kontrolle konnten insgesamt acht Personen auf dem Privatgelände festgestellt werden, die sich unter anderem auch in einem dortigen See vergnügten. Die alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass mutmaßlich ein Draht der Umzäunung durchtrennt wurde, um auf das Gelände zu gelangen, so dass entsprechende Verfahren eingeleitet wurden. Die Polizei warnt davor, Privatgelände, vor allem Baustellen und Sandkuhlen unberechtigt zu betreten! Neben den vorliegenden Straftaten sind dort auch Gefahren vorhanden, die für Unbeteiligte und oftmals Unberechtigte nicht ersichtlich sein können.

