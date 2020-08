Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel in Wilhelmshaven - Polizei leitet Verfahren ein und untersagt die Weiterfahrt

Am späten Montagabend, 10.08.2020, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 22:15 Uhr einen auf der Peterstraße in Richtung Westen fahrenden Motorroller. Am Kontrollort erklärte der Fahrzeugführer schon beim Helm absetzen den Beamten, dass er gar keinen Führerschein haben würde. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellten die Beamten außerdem fest, dass an dem Motorroller ein bereits seit dem 01.03.2020 nicht mehr gültiges, grünes Versicherungskennzeichen angebracht war. Gegen den 21-jährigen Fahrzeugführer leiteten die Beamten entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wegen des Verstoßes gegen das Versicherungsgesetz ein, die Ermittlungen, insbesondere zu den vom 21-Jährigen getätigten Angaben dauern an. Außerdem wurde am Montagvormittag ein BMW-Fahrer kontrolliert, der auf der Möwenstraße unterwegs war. Bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer stellten die Beamten den Einfluss von berauschendem Mitteln fest, der Konsum von THC wurde eingeräumt, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich und die Weiterfahrt untersagt wurden.

