Polizei Mettmann

POL-ME: Dank der Hilfe von Zeugen: Einbruchdiebstahl vereitelt - Mettmann - 2005022

Mettmann (ots)

Am Dienstag (05. Mai 2020) konnte die Polizei in Mettmann, dank der Hilfe aufmerksamer Zeugen, einen Wohnungseinbruchdiebstahl in einem Mehrparteienhaus an der Lutterbecker Straße verhindern.

Gegen 12 Uhr klingelten zwei zunächst unbekannte Personen mit Rucksäcken an der Wohnungstür einer 62 Jahre alten Frau. Sie sprachen kein Deutsch und gaben auf Englisch vor, einen Zahnarzt zu benötigen. Das kam der 62-Jährigen komisch vor. Sie schloss die Tür und rief einen Nachbarn zu Hilfe, welcher sofort herbeieilte. Der 55-jährige Nachbar forderte die zwei Personen auf, sich auszuweisen und den Inhalt ihrer Rucksäcke zu zeigen. Dieser Aufforderung kam das Duo, ein 39 Jahre alter Mann und eine 35 Jahre alte Frau, dann auch tatsächlich nach. Hierbei fanden sich typische Einbruchswerkzeuge.

Die zwei Mettmanner Zeugen alarmierten daraufhin sofort die örtliche Polizei, welche auch nur wenig später eintraf. Bei einer sofortigen Spurensuche am Einsatzort stellten die Beamten frische Einbruchspuren an der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses fest. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Die zwei Tatverdächtigen, die beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen können, wurden vorläufig festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben. Dort wurde ein Strafverfahren gegen die zwei Festgenommenen eingeleitet, die nach erfolgreicher Identifizierung und Abschluss erster polizeilicher Ermittlungsmaßnahmen jedoch wieder auf freien Fuß kamen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

