Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person -Langenfeld- 2005021

Mettmann (ots)

Am 05.05.2020, gegen 20.15 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Berghausener Straße/Karl-Benz-Straße/Abfahrt A59 in Langenfeld ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr ein 40-jähriger Düsseldorfer mit seinem PKW BMW die Berghausener Straße in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße. Als er in den Kreuzungsbereich zur Karl-Benz-Straße einfuhr, kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit dem von der BAB 59 kommenden PKW BMW Mini eines 23 -jährigen Langenfelders. Der 40-jährige, sowie sein Kleinkind, welches ebenfalls im PKW auf einem Kindesitz saß, verblieben unverletzt. Der 23-jährige Langenfelder verletzte sich schwer und musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der BMW Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Kreuzung musste für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

