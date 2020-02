Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in ein Wohnhaus

Greven (ots)

In ein Wohnhaus An der Gronenburg ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Die Täter hielten sich in der Zeit zwischen Freitagmorgen, 08.00 Uhr und Sonntagvormittag (09.02.2020), 10.30 Uhr, auf dem Grundstück eines freistehenden Einfamilienhauses auf. In das Gebäude gelangten sie, nachdem sie zunächst die Tür zu einem Wintergarten und dann eine weitere Tür aufgebrochen hatten. Die Unbekannten hielten sich in allen Räumen auf und durchwühlten alles. Was sie aus den Räumen entwendet haben, konnte bisher nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

