Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Undefinierbarer Fund im Banter See zog einen Tauchereinsatz nach sich - Bergung erfolgte am heutigen Vormittag

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagmittag, 09.08.2020, fand ein Taucher in der Emsstraße im Banter See einen undefinierbaren Gegenstand in einer Tiefe von etwa sieben Metern, so dass aus gefahrenabwehrenden Gründen und zur Gewährleistung der Sicherheit, der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Kenntnis und an dem Fundort im Gewässer eine Aufblasboje gesetzt wurden. Am heutigen Vormittag (11.08.2020) konnten Taucher den Gegenstand bergen (FOTO) und für den mutmaßlichen Kampfmittelfund Entwarnung geben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell